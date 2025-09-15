Mynet Trend

Yeni yüz yıl medyumundan dünyanın konuştuğu savaş hakkında kehanet! İş birliği iddiaları, anlaşma detayları ve galip ülke...

Adelina Panina, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim hakkında kehanette bulundu. Rusya'nın 2025 bitmeden zaferle çıkacağını ve barış anlaşmasının imzalanacağını öne sürdü. Çin-Rusya iş birliği iddiaları ise kafaları karıştırdı.

Çiğdem Sevinç

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş üçüncü yılına girerken, bir medyum geleceğe dair dikkat çekici bir kehanette bulundu. Rus medyum Adelina Panina, savaşın nasıl sona ereceği ve hangi ülkenin galip geleceği konusunda "emin" olduğunu söyledi. Ancak bu süreçte büyük insani acılar yaşanacağı uyarısında bulundu.

“KAĞIDA YAZILACAK ZAFER”

Kremlin yanlısı MK gazetesine konuşan Panina, Rusya’nın savaşı kazanacağını öne sürerek şöyle dedi:

“Kaçınılmaz bir zafere doğru ilerliyoruz. Bu kez Rusya kandırılamayacak. Her şey yazılı olarak kayda geçecek.”

Medyuma göre, bu yıl sona ermeden bir barış anlaşması imzalanacak ve bu belgede Rusya'nın zaferi yer alacak.

"RUSYA’NIN ALTIN ÇAĞI BAŞLIYOR"

Panina, savaşın sona ermesiyle birlikte Rusya’da yeni bir dönemin başlayacağını da savundu. Bazı ünlü Rus sanatçıların yurt dışından ülkeye geri döneceğini, ancak herkesin hoş karşılanmayacağını söyledi:

“Elbette dönmeyi düşünen çok kişi var. Ama şunu kesin olarak söyleyebilirim: Herkes geri dönemeyecek. Bu, savaşın başladığı dönemde ülkeyi terk eden yabancı markalar için de geçerli.”

“Çok sayıda kişi geri dönmek isteyecek ama dışlanacaklar. Sonuçta, hainler hiçbir yerde sevilmez. Herkes bunun farkında olmalı.”

ÇİN-RUSYA İTTİFAKI MI?

Bu açıklamalar, Rusya’nın Çin ile olası bir gizli iş birliği içinde olduğu iddialarının ardından geldi. Ukrayna üzerinde düşürülen bazı Rus insansız hava araçlarının (İHA) kameralarında, hedef bölgeler yerine Çin’in Shenzhen şehrine ait otoyol görüntüleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna kehanet savaş
