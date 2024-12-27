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Yeniden tedaviye başlamıştı... İbrahim Tatlıses ekmeği, kebabı kesti 21 kilo verdi!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.12.2024 11:27
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Son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerinden düşmeyen İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde yeniden tedaviye başladığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. İbrahim Tatlıses şimdi de ekmeği, kebabı kesti 21 kilo verdi...

Yeniden tedaviye başlamıştı... İbrahim Tatlıses ekmeği, kebabı kesti 21 kilo verdi!

14 Mart 2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı krizlerle gündeme gelmişti.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan "İmparator" lakaplı ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlamış ve yeniden tedaviye başladığını duyurmuştu.

Sevenlerinden dua isteyen Tatlıses, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

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21 KİLO VERDİ

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses şimdi de sağlığı için diyete başladı ve ekmeği, kebabı kesti. 21 kilo verdiğini açıklayan ünlü türkücü “Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim. Biraz önce lahmacun geldi, ufak bir parça çok ısrar ettiler diye yedim. Ekmek yemeyi kestim. Peynir ve yumurta. Kebap, lahmacun yok. Canım gidiyor ama ne yapayım?

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Kaldırın diyorum, biraz önce bunu kaldırmadılar. En son 20 seneye yakın oldu ben kendimi tutalı. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece." diye konuştu

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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