HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Adana! Önce pencereye çağırdılar, sonra kurşun yağdırdılar

Yer: Adana! Önce pencereye çağırdılar, sonra kurşun yağdırdılar

23.05.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, Murat Ş.'ye (34) dışarıdan seslendi. Murat Ş. pencereye çıktığı sırada ise tabancayla kurşun yağdırdılar. Yüzünden ve boynundan vurulan Murat Ş., hastanede tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için ise çalışma başlattı.

Yer: Adana! Önce pencereye çağırdılar, sonra kurşun yağdırdılar

Akılalmaz olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, motosikletle Murat Ş.'nin evinin önüne gelip, iddiaya göre kendisine seslenerek pencereye çıkmasını istedi. Kadir E. ve arkadaşı, pencereye çıkan Murat Ş.'ye kurusıkıdan bozma tabancayla 6 el ateş edip, motosikletle olay yerinden kaçtı.

pecereye-cagirip-tabancayla-yaraladilar_4970_dhaphoto3

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yüzünden ve boynundan yaralanan Murat Ş., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Murat Ş.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

pecereye-cagirip-tabancayla-yaraladilar_4970_dhaphoto2

Adana'da feci kaza! Dolmuş, alt geçide düştüAdana'da feci kaza! Dolmuş, alt geçide düştü

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!"Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!
Fransa'dan dikkat çeken açıklama! Zelenskiy'i bu sözlerle uyardı: 15 veya 20 yıl sürecekFransa'dan dikkat çeken açıklama! Zelenskiy'i bu sözlerle uyardı: 15 veya 20 yıl sürecek
NATO üyeliğiyle ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken ifadeler! "Türkiye'ye güvence verebiliriz"NATO üyeliğiyle ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken ifadeler! "Türkiye'ye güvence verebiliriz"
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.