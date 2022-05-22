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Adana'da feci kaz! Dolmuş, alt geçide düştü

22.05.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kullandığı dolmuşun alt geçide düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da feci kaz! Dolmuş, alt geçide düştü

Feci kaza Adana'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.D. idaresindeki dolmuş, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta üst geçitteki demir bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Kazada dolmuş sürücüsü Ş.D. yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

İlk müdahalesi polis ve itfaiye görevlilerince yapılan Ş.D. ters duran dolmuştan ekiplerin çalışması sonucu çıkartıldı.

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Ağır yaralandığı tespit edilen Ş.D. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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