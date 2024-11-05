Yer Batman! Otobüs şoförüne tepki gösteren genç kız gündem oldu: "Cahil ya. Burası Kürdistan değil"

DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı ve belediyeye kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sönük'ün silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezası ve aynı suçtan sürdürülen soruşturmalar nedeniyle görevden alındığı ve Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Kayyum kararı sonrası dün sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye önünde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

BELEDİYE ÖNÜNDE GERİLİM TIRMANDI

Kararın ardından kayyumu protesto etmek için belediye önünde toplanan ve yürüyüş yapan bir grup, polisin uyarılarına rağmen gösteriye devam etti. Gruptaki bazı göstericiler polisi taş yağmuruna tutarken, polis ve jandarma ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

75 GÖZALTI VAR

Çıkan arbedede 75 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, belediye binası etrafındaki güvenlik önlemleri sürüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

Öte yandan gerilimin sürdüğü kentte kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem yarattı. İddiaya göre Batman Belediyesi'ne ait halk otobüsleri, kayyumu protesto etmek için belediyeye gitmek istedi.

Bu sırada otobüste bulunan bir genç kız şoföre tepki gösterirken, sınava yetişmek istediğini belirtti.

"CAHİL YA. SEN TÜRKİYE'DE YAŞIYORSUN. BURASI KÜRDİSTAN DEĞİL"

Şoför ile tartışmaya giren genç kızın "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" sözleri, sosyal medyada çok konuşuldu.