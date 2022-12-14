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Yer eş anlamlısı nedir? Yer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.12.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili en zengin kelime hazinesine sahip olan diller arasında yer alır. Türkçede neredeyse her kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Bu sebeple kelimelerin eş anlamlıları da birden fazla olabilir. Yer kelimesi de birçok farklı anlama gelen bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri de çeşitlilik gösterir. Ondan fazla tanımı olan yer kelimesi atasözü ve deyimlerde de kullanılır. Birden fazla alanda ve anlamda kullanılabilen ter kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Yer eş anlamlısı nedir? Yer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yer kelimesi Türkçe kökenlidir ve "yeryüzü, dünya, zemin" gibi anlamlara gelen "yér" kelimesinden evrilmiştir. Yer kelimesi eski dönemlerde yeryüzü gibi anlamda kullanılsa da zamanla birden fazla anlama sahip olmuştur. Güncel olarak yer kelimesinin on dört farklı anlamı vardır:

  • Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk
  • Gezinilen, ayakla basılan taban
  • Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge
  • Durum, konum, vaziyet
  • Ülke
  • Geçim sağlamak için çalışılan iş yeri
  • Önem
  • İz
  • Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi
  • Ekime elverişli toprak parçası
  • Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm
  • Otel, motel vb.nde kalınacak oda
  • Yerküre
  • Durum, konum

İsim türünde olan yer kelimesi coğrafya alanında ya da mecaz anlamı ile kullanılabilir. Ayrıca birleşik kelimeler, deyimler ve atasözlerinde de yer alır. Bu durumlar için "yer açmak", "yer bulmak", "yerde kalmak", "yer demir gök bakır" gibi örnekleri verebiliriz.

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Yer kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yer kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içindeki anlamlarına göre yer kelimesi yerine geçebilecek olan kelimeler bulunur. Yer eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde kullanıldığı anlama göre değişiklik gösterebilir. Bu kelime cümle içinde hangi amaçla kullanılıyorsa o amaca uygun bir eş anlamlı kelime seçilmelidir. Yerin eş anlamlısı kelimeler:

  • Alan
  • Arazi
  • Arz
  • Belde
  • Bucak
  • Mekân
  • Mevki
  • Nokta
  • Taraf
  • Yan
  • Zemin
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Yerin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeleri cümle içinde kullanmak anlamlarını pekiştirmek için kullanılabilecek en doğru yöntemler arasında gelir. Yerin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Konumu belli değil ki gidip bulalım, konuşalım, ikna edelim.
  • Yarışmanın yapılacağı alan evin biraz ilerisindeydi.
  • Okulun boş arazisine öğrenciler yokken arabalar olurdu.
  • Güneşin arza inmesini dört gözle bekliyordu.
  • Kırmızı bir zemin üzerinde duran bir sürü insan etrafa bakıyordu.
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