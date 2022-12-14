Yer eş anlamlısı nedir? Yer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yer kelimesi Türkçe kökenlidir ve "yeryüzü, dünya, zemin" gibi anlamlara gelen "yér" kelimesinden evrilmiştir. Yer kelimesi eski dönemlerde yeryüzü gibi anlamda kullanılsa da zamanla birden fazla anlama sahip olmuştur. Güncel olarak yer kelimesinin on dört farklı anlamı vardır:

Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk

Gezinilen, ayakla basılan taban

Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge

Durum, konum, vaziyet

Ülke

Geçim sağlamak için çalışılan iş yeri

Önem

İz

Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi

Ekime elverişli toprak parçası

Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm

Otel, motel vb.nde kalınacak oda

Yerküre

Durum, konum

İsim türünde olan yer kelimesi coğrafya alanında ya da mecaz anlamı ile kullanılabilir. Ayrıca birleşik kelimeler, deyimler ve atasözlerinde de yer alır. Bu durumlar için "yer açmak", "yer bulmak", "yerde kalmak", "yer demir gök bakır" gibi örnekleri verebiliriz.

Yer kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yer kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içindeki anlamlarına göre yer kelimesi yerine geçebilecek olan kelimeler bulunur. Yer eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde kullanıldığı anlama göre değişiklik gösterebilir. Bu kelime cümle içinde hangi amaçla kullanılıyorsa o amaca uygun bir eş anlamlı kelime seçilmelidir. Yerin eş anlamlısı kelimeler:

Alan

Arazi

Arz

Belde

Bucak

Mekân

Mevki

Nokta

Taraf

Yan

Zemin

Yerin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeleri cümle içinde kullanmak anlamlarını pekiştirmek için kullanılabilecek en doğru yöntemler arasında gelir. Yerin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: