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  4. Yer: Sarıyer... "Psikolojimi bozuyor" dedi, mezarlık görünmesin diye etrafını kapattırdı

Yer: Sarıyer... "Psikolojimi bozuyor" dedi, mezarlık görünmesin diye etrafını kapattırdı

18.10.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de bulunan mezarlığın etrafı, kim olduğu bilinmeyen bir kişi tarafından, "psikolojisinin bozduğu" gerekçesiyle yeşil çitlerle kapattırıldı. Bir kısmı kapatıldıktan sonra çevre esnafın şikayetleri üzerine çalışmalar durdurulurken vatandaşlar da olaya büyük tepki gösterdi.

Yer: Sarıyer... "Psikolojimi bozuyor" dedi, mezarlık görünmesin diye etrafını kapattırdı

Sarıyer Emirgan'daki Reşitpaşa Mezarlığı'nın etrafı saran demir korkuluklar, "psikolojisinin bozulduğunu" söyleyen bir kişi tarafından çim bahçe çitleriyle kapattırıldı.

Çevre esnafın büyük tepki gösterdiği manzarayı ne belediyenin, ne de mezarlıklar müdürlüğünün yapmadığı öğrenildi. Show Haber'de ekranlara gelen olayda vatandaşların ifadesine göre, mezarlıktan rahatsız olan ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen bir kişi, masraflarını kendi cebinden karşılayarak mezarlığın etrafını yeşil çitlerle kapattırdı.

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VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERİP ŞİKAYET ETTİ

500 metre kadar kapatılan mezarlıktaki çalışmalar vatandaşın şikayeti üzerine durdurulurken, esnaf büyük tepki gösterdi. İnsanların oradan geçerken dua ettiğini, kendi yakınlarının da o mezarlıkta yattığını ifade eden vatandaşlar, "Böyle saçmalık olabilir mi" diyerek yetkililere seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer mezarlık
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