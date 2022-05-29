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Yer: Şişli! Konser sonrası araçların önünü kesip yolu kapattılar

29.05.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans edip eğlenmeye devam etti. Araçların önünü kesip yolu kapatan grubun eğlencesini, polis sonlandırdı. 

Harbiye Küçükçiftlik Park’ta cuma akşamı yerli ve yabancı 5 sanatçının sahne aldığı konsere, binlerce kişi katıldı. Saat 23.45 sıralarında sona eren konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans ederek eğlenmeye devam etti.

Yoldan geçen araçların önünü kesen grup, Kadırgalar Caddesi Nişantaşı yönünü trafiğe kapattı. Yol kenarında park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik açan gruptakiler yaklaşık bir saat eğlendi. 

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ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Sokaktaki eğlence nedeniyle uzun araç trafiği oluştu.

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Bu sırada bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. İhbar üzerine gelen çevik kuvvet polisleri, grubu uyararak eğlenceyi sonlandırdı.

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Grubun dağılması ile trafik döndü. (DHA)

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