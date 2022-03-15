Yer: Trabzon! 17 yıldır bitmeyen cami isyan ettirdi: Devlet babaya yalvarıyoruz, Araplara mı satalım?

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Uğurlu mahallesinde eski bir cami yıkılarak yerine yeniden cami yaptırılması kararlaştırıldı. 2005 yılında yapımına başlanan Uğurlu Camii’nin aradan geçen 17 yılda sadece kaba inşaatı tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda gerekli maddi yardımın gelmemesi nedeniyle camiyi 15 milyon TL’ye satılığa çıkartan Uğurlu Mahalle Muhtarı Mustafa Kurt bu sefer devlet büyüklerinden yardım istedi. Caminin tamamlanması için 6 milyon TL’ye ihtiyaçlarının olduğunu belirten muhtar Kurt, “Devlet babaya yalvarıyoruz. Allah rızası için camimize bir el atın” şeklinde konuştu.

17 yıldır çalmadık kapı bırakmadıklarını dile getiren Uğurlu Mahalle Muhtarı Mustafa Kurt, “Burada eski tarihi bir camimiz vardı. Benden önceki muhtar arkadaşımız burayı yıkma kararı aldılar. Dönemin CHP'li Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu abimiz yapımını yardımcı oldu, 'yıkın' dediler. Yıktıktan sonra da bize kaldı. Köyümüzün halkıyla birlikte toplama parayla yapmaya başladık. Bu vaziyete kadar getirdik. 2009 muhtar oldum muhtar olduktan sonra varımızı yoğumuzu camimize verdik. Milletten para istemeye, yalvarmaya utanıyorsun. Eski Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu’ndan da yardım alamadık. Ankara’ya gittik para alamadık. Ne yapayım ne edeyim satılık cami dedim.

''ÇALMADIK KAPI BIRAKMADIK''

17 yıldır uğraşıyoruz çalmadığımız kapı kalmadı. Devlet kapılarından geri döndük. Son olarak 2018-2019 yılında ‘satılığa çıkartıyorum’ dedim. Mecazi anlamda tabi burası köyün malı. ‘Çerçevelerini satıyoruz’ dedik şu anda bir çerçeve 2 bin 500 TL kim alabilir? Şu anda en önemlisi kurşuna ihtiyacımız var 450 bin TL tutuyor. Camimiz inşaat halinde akıtıyor yalvarıyoruz. Reklam yapalım dedik vatandaş görür dedik. 17 yıldır devam ediyor. 17 yıldır bu hale kadar geldik, artık tıkandık paramız yok. Reklam yaptık 2019’da vatandaş bizi dolandırmaya kalktı. İstanbul’dan bir vatandaş ben yaptıracağım babamın, dedemin ismini vereceğim dedi. Gittik caminin faturalarını gösterdik ancak oradan da bir sonuç alamadık.

Caminin dış cephesini bitirdik gibi ancak içerisi için asgari 3 milyon TL para lazım. Bitmesi için 6 milyon TL para lazım. Devlet büyüklerimize yalvarıyoruz. Şu ana kadar 10 milyon TL masraf yaptık. Devlet babaya yalvarıyoruz Allah rızası için camimize bir el atın. Bizim amacımız camiyi yaptırmak şu anda durdu. Camimizin içi güvercinlere kaldı, güvercin yuvası oldu" dedi.

''ARAPLARA MI SATALIM?''

"Kimin kapısına gidiyorsak 'Cami çok cami niye yaptırıyorsunuz' diyorlar" diyen Kurt "Cami yaptırmayalım da ne yaptıralım. Mahallemizin merkezi burası. Bununla birlikte mahallemizde 5 tane cami var. Ancak en eski camimiz burası. Biz aş, iş istemiyoruz camimize yardım istiyoruz. Böyle sürerse burası çürüyüp gidecek. En azından üstünün kurşununu döktürmek istiyoruz kurşun alamıyoruz, akıtıyor. Ne yapalım camiyi Araplara mı, Dubaililere mi satalım ?” ifadelerini kullandı.

(İHA)

