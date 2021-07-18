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Yer: Zonguldak! Bu pazarda para geçmiyor

18.07.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta, Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk’ün organize ettiği 'askıda kıyafet' projesi kapsamında toplanan birçok kıyafet ve ayakkabı, halk pazarında açılan tezgahta ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtılıyor.

Yer: Zonguldak! Bu pazarda para geçmiyor

Zonguldak Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, ihtiyacı olan kişilere ulaştırmak üzere bir süre önce 'askıda kıyafet' projesi başlattı. Proje kapsamında iş insanları, esnaf, çeşitli markaların temsilcileri yeni kıyafetler ve ayakkabılar bağışladı. Bağışlanan ürünlerin dağıtımı için Soğuksu Semti'ndeki halk pazarında tezgah açıldı. Tezgahtaki 2 bine yakın ürün, gönüllü vatandaşların yardımıyla ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Kalan kıyafetlerin de ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için köy muhtarlarına dağıtılması planlandı.

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Muhtar Ferit Arslantürk, yardımseverlerin katkısıyla Kurban Bayramı öncesi ihtiyacı olan vatandaşlar için böyle bir proje başlattıklarını söyledi. Kurban Bayramı’nın paylaşmayı da öne çıkaran bir bayram olduğunu ifade eden Arslantürk, "Mahallemizde her yıl elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve ayakkabı yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl hayırseverlerimiz birçok kıyafet gönderdiler. Yaklaşık 200 aileye burada hayır çarşısı kurduk. Buraya gelenler, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına ihtiyaçları neyse alıyorlar. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Bu yılda vatandaşlarımız bayramlık alma sıkıntısı yaşamamış oldu" dedi.

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(DHA)

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