HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Zonguldak! Takip ettiği kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Yer: Zonguldak! Takip ettiği kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

27.03.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kendisini aldattığını düşündüğü kocasını başka bir kadının evinde yakalayan H.T. (34) ortalığı birbirine kattı. Polis, çıkan kavgayı güçlükle ayırırken, karşılıklı şikayet üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

Yer: Zonguldak! Takip ettiği kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takip etti.

EVDE BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Kocasının G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı. Eşini G.A.'nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı. Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi.

Düzce'de büyük gerginlik! Kız kardeşini ve yeğenlerini darp edince mahalleli sokağa döküldüDüzce'de büyük gerginlik! Kız kardeşini ve yeğenlerini darp edince mahalleli sokağa döküldü

TARAFLAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Toplu flamingo ölümleri alarma geçirdi: Normal değilToplu flamingo ölümleri alarma geçirdi: Normal değil
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Aldatma

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Yozgat'ta doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan iller

28 Mart hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

İzmir'de toplu flamingo ölümleri tedirgin etti

Toplu flamingo ölümleri alarma geçirdi: Normal değil

Köpeği ormanda ağaca bağlayıp ölüme terk ettiler

Köpeği ormanda ağaca bağlayıp ölüme terk ettiler

Van'da dev operasyon! ’Magnum’ ilk icraatında 104 kilo eroin yakaladı

’Magnum’ ilk icraatında yakaladı! Dev operasyon

Kayseri'de korkunç olay! Foseptik açmak için kazdığı çukurda hayatını kaybetti

Korkunç olay! Cansız bedeni toprak altından güçlükle çıkarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.