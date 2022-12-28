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Yerinden oynayan popo protezini paylaşıp açıkladı! Yeni yıla İstanbul'da hastanede girecek

28.12.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jessica Alves , bir büyük boy kalça implantı prosedürünün ardından çok erken kalktığı için, yeni yıla İstanbul'da hastanede geçireceğini açıkladı.

Yerinden oynayan popo protezini paylaşıp açıkladı! Yeni yıla İstanbul'da hastanede girecek

Ken Bebek lakabıyla tanınan Rodrigo Alves, 2020 senesinin Ocak ayında geçirdiği ameliyatla kadın olarak Jessica Alves adını almıştı. “Hayatımın 36 yılını mutsuz geçirdim” diyen Alves, estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye geliyor.

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39 yaşındaki TV kişiliği, beş hafta önce İstanbul'da başarılı bir ameliyat turunda implantlarını 625cc'den 1050cc'ye değiştirdi ve burnuna estetik yaptırdı.

Ancak, henüz iyileşirken çok erken kalktığı için popo implantlarının 'yer değiştirdiğini' açıkladı.

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Jessica şimdi, İstanbul'da bir otel odasında yeni yılı tek başına geçirmek zorunda kalacağını, yılbaşı gecesinin de mahvolduğunu dile getirdi.
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MailOnline'a özel olarak konuşan Jessica, "Doktorun yönergesi, önümüzdeki 3 hafta çok uzun süre oturmamak, 4 hafta seks yapmamak, 3 ay spor yapmamak ve 8 hafta dans etmemekti. Noel Partisine gidip çok dans ettiğim için yerinden çıktı. Şimdi benim yılbaşım da İstanbul'da bir otelde yatakta geçireceğim için mahvoldu." dedi.


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Jessica Alves yaşında

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