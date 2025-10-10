Yerleşim yerlerine düşünce alarma geçtiler! Tek tek herkesi uyardılar: "Gördüğünüz yerde sakın dokunmayın"

Türkiye genelinde yılın belirli dönemlerinde yapılan havadan kuduz aşısı dağıtımı bu yıl da çeşitli periyotlarda gerçekleştirildi. Kuduz aşılarından bazıları yerleşim yerine düştü.

GÖREVLİLER EVLERİ TEK TEK GEZDİ

Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi’nde de görülen kuduz aşıları vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Birçok noktada görülen aşı sonrası yetkililer harekete geçti. Mahalledeki evleri tek tek gezen görevliler ellerindeki kuduz aşısı fotoğrafını ev halkına göstererek temas edip etmediklerini sordu. Temas durumunda hemen 112’nin aranılmasını isteyen yetkililer, aşıya temas edilmemesi uyarısında bulundu.

HAVADAN KUDUZ AŞISI NEDİR?

Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz hastalığıyla mücadele amacıyla çeşitli projeler yürütüyor. Bunlardan birisi de havadan kuduz aşısı. Tarım ve Orman Bakanlığınca yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Avrupa Birliği Destekli "Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi" yürütülmektedir. Bu proje kapsamında; Kuduz Hastalığına karşı duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilmesi ve evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süre gelen enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, kuduz hastalığı ile ciddi şekilde mücadele edebilmek amacıyla vatandaşların, yetiştiricilerin, kedi ve köpek sahiplerinin bu konuda duyarlı davranmalarını, uçaktan yapılacak yaban hayatı aşılaması konusunda bilinçli olmalarını, kedi ve köpek sahiplerinin mutlaka hayvanlarına yılda bir kez kuduz aşısı yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır