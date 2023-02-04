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Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye bekliyor, geri sayıma geçildi...

04.02.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin beklediği gün geldi. Yerli otomobil Togg, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunun detaylarını paylaştı. Akıllı cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması yarın akşam saat 19.23'te Trumore uygulamasında başlayacak. NFT satın alan kullanıcılar, ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı kazanacak.

Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye bekliyor, geri sayıma geçildi...

Togg, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunun detaylarını dijital deneyim platformu Trumore üzerinden paylaştı. Açıklamaya göre Togg, "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 5-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak açık artırmada NFT satın alanlar, 2023 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kullanıcılarına teslim edilecek "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı da elde edecek.

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SADECE BİR NFT İÇİN TEKLİF VERİLEBİLECEK

Togg'un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden yenilikçi biçimde tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 5 Şubat'ta başlayacak ve 15 Şubat'a kadar sürecek. Uygulamayı indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.

Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki "hemen satın al" seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek.

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KAMU KURUMLARINA 30 BİN TOGG ALINACAK

Öte yandan Togg'a yönelik kamu alım garantisi de hayata geçiyor. 2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım bu yıl yapılacak. Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi üstlenecek. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.


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