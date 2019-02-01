Yeşil dedektöre ihbar yağdı

En çok ihbar yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Antalya, Kayseri, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya oldu.

KİŞİSEL VERİLER PAYLAŞILMIYOR



Yeşilay verilerine göre Yeşil Dedektör uygulaması bugüne kadar 251 bin vatandaş tarafından indirildi. Programla yapılan ihbarın doğruluğunun tespiti sonrası, kapalı alanda sigara içen kişiye ve buna izin veren işletmeciye para cezası uygulandı.

İhbarın merkeze düşmesi sonrası “Sağlık Bakanlığı Yeşil Dedektör” ekipleri, sigara içildiği belirtilen işletmeyi denetleyebiliyor. Yeşil Dedektör uygulaması ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgiler korunarak ve hiç kimse ile paylaşılmıyor.

Kaynak: Yeni Şafak

