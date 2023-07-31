Yeşilçam efsanesi Fulya Özcan'ın oğlunu görenler gözlerine inanamadı! Akasya Durağı'nın yıldızı çıktı

1981 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Ayşegül karakterine Fulya Özcan hayat veriyordu. Şaban Pabucu Yarım filminde oynadığı Zeynep rolüyle de dikkat çeken ünlü ismin oğlu da çok ünlü bir isim çıktı.

Şimdilerde 66 yaşında olan Fulya Özcan, usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın kızı. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan ünlü isim yer aldığı projelerle hafızalara kazındı.

Kuruntu Ailesi, Hüsnü Bey Amca ve Bizim Kuruntu Ailesi dizisinde Nihan rolü de Fulya Özcan'ın dikkat çeken rolleri arasında yer alıyor.

Yıllarca kendisi gibi oyuncu olan eşi Gazanfer Ündüz ile evli olan ve 2004 yılında boşanan Özcan'ın oğlu Tarık Ündüz.

1988 doğumlu olan Tarık Ündüz, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.

1990 yılında Kuruntu Ailesi dizisi ile ekrana merhaba diyen Ündüz'ün oynadığı yapımlar arasında Akasya Durağı, Not Defteri, Yaz'ın Öyküsü, Jet Sosyete, Huzursuzlar, Issız Adam, Biz Size Döneriz de yer alıyor.