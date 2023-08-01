Yeşilçam efsanesi Hikmet Gül'ün kızı bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Hikmet Gül rol aldığı filmlerle bir döneme damga vurdu. Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah gibi filmlerde rol alan Hikmet Gül’ün kızı da Yeşilçam’ın yıldızı çıktı.

1957'de başladığı sanat kariyerine sayısız proje sığdıran usta oyuncu Hikmet Gül, Yeşilçam'da canlandırdığı gaddar kadın rolleriyle akıllarda yer edindi.

İlk olarak Berduş filminde rol alan ünlü isim Çöpçüler Kralı, Çiçek Abbas, İffet, Şendul Şaban, Yaprak Dökümü gibi filmlerde yer aldı.

65 yaşında hayata gözlerini yuman Hikmet Gül'ün kızı Nermin Denizci. Yeşilçam'ın tanınan isimlerin biri olan Nermin Denizci Doktor Civanım'da Asiye karakterine hayat vermişti.

Denizci'nin rol aldığı yapımlar arasında Yedi Bela Hüsnü, Çarıklı Milyoner, Şendul Şaban ve Keloğlan da bulunuyor.

Şimdilerde 67 yaşında olan Nermin Denizci, hayatına dair kareleri sık sık takipçileri ile paylaşıyor.



