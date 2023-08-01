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Yeşilçam efsanesi Hikmet Gül'ün kızı bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş

01.08.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Hikmet Gül hayat verdiği kötü kadın tiplemesiyle hafızalara kazındı. Genellikle gaddar karakterleri canlandıran Gül sayısız filmde rol aldı. Usta oyuncunun kızının kim olduğunu duyanların ise ağızları açık kaldı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Hikmet Gül rol aldığı filmlerle bir döneme damga vurdu. Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah gibi filmlerde rol alan Hikmet Gül’ün kızı da Yeşilçam’ın yıldızı çıktı.

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1957'de başladığı sanat kariyerine sayısız proje sığdıran usta oyuncu Hikmet Gül, Yeşilçam'da canlandırdığı gaddar kadın rolleriyle akıllarda yer edindi.

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İlk olarak Berduş filminde rol alan ünlü isim Çöpçüler Kralı, Çiçek Abbas, İffet, Şendul Şaban, Yaprak Dökümü gibi filmlerde yer aldı.

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65 yaşında hayata gözlerini yuman Hikmet Gül'ün kızı Nermin Denizci. Yeşilçam'ın tanınan isimlerin biri olan Nermin Denizci Doktor Civanım'da Asiye karakterine hayat vermişti.

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Denizci'nin rol aldığı yapımlar arasında Yedi Bela Hüsnü, Çarıklı Milyoner, Şendul Şaban ve Keloğlan da bulunuyor.

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Şimdilerde 67 yaşında olan Nermin Denizci, hayatına dair kareleri sık sık takipçileri ile paylaşıyor.

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