Yeşilçam'ın Ayşecik'inin son halini görenler tanıyamıyor! Zeynep Değirmencioğlu seneler sonra bakın nasıl değişti

Yeşilçam sinemasında pek çok rolde yer alan ve Ayşecik olarak tanınan Zeynep Değirmencioğlu, henüz 2 yaşında ekranlarda yer almaya başlamıştı. 20 yaşına dek pek çok farklı yapımda rol alan ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.

YEŞİLÇAM'IN AYŞECİK'İ ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU'NUN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i olarak tanına ismin rol aldığı yapımlar arasında Sokak Kızı ,Çalıkuşu, Zehirli Çiçek, Merhamet, Yüzbaşının Kızı, Yavrum, İlk Aşk, Gelinlik Kızlar, Öksüzler ve Kara Sevda gibi farklı yapımlar da bulunuyordu.

Sempatikliği ve sevimliliğiyle izleyenler tarafından çokça beğenilen Ayşecik filmi çekilen 11 yılda toplam 15 filmlik bir seri halini almıştı.

ÜNLÜ FENERBAHÇELİ FUTBOLCU İLE EVLENMİŞTİ

Değirmencioğlu, 1954 senesinde ünlü Fenerbahçe'li futbolcu Serkan Acar ile nikah masasına oturmuştu.

Evlendikten sonra ekranlardan uzakta bir hayat süren ismin son hali ise görenleri şaşırttı.

EMLAKÇILIK YAPIYOR

Gözlerden uzakta bir hayat süren 66 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da emlakçılık yaptığı biliniyor.

İşte Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...





