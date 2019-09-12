Yeşilçam’ın emektar ismi Çetin Dağdelen'den acı haber

Yeşilçam’dan bir acı haber daha geldi. 75 yaşındaki emektar oyuncu Çatin Dağdelen’in vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, kendi internet sitesinde yazdığı bir yazı ile duyurdu. Aynı zamanda cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Çetin Dağdelen’i kaybettik. Cenazesi 13 Eylül Cuma günü öğle namazına müteakiben Yalova Merkez Camii’nden kalkacak. Ayrıca cenazeye katılmak isteyenler için, yarın sabah 13 Eylül Cuma günü saat 10:00’da AKM’nin önünden araç kalkacak. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

ÇETİN DAĞDELEN KİMDİR?

Çetin Dağdelen, 1 Mart 1944 yılında dünyaya geldi. ‘Ölümünü Kendin Seç’ isimli filmin senaryosunu yazan oyuncu, çok sayıda filmin yapımcılığını üstlenmiş ve Talihsiz Bilo, Demir Pençe, Aç Kurtlar gibi çok sayıda filmde de Yılmaz Güney, İlyas Salman, Nebahat Çehre gibi oyuncularla kamera karşısına geçmişti.

