Yeşilçam'ın en cesur oyuncularından Serpil Çakmaklı: Yaşlı değilim

Flash TV'de ekrana gelen Al Sana Haber programında bir süre önce Seyhan Soylu, "Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp, çocuk aldırdı" iddiasında bulunmuştu. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Serpil Çakmaklı bu konu gündeme gelince sessizliğini korudu ama herkes ünlü oyuncunun son halini ve neler yaptığını merak etti.

Serpil Çakmaklı geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yeniden ekranlara döneceğini söyleyen Serpil Çakmaklı, "Projeler var, yeniden ekranlarda olmak istiyorum. Yeni döneme de ayak uydururum. Ayrıca yaşlı da değilim" dedi.

Geçtiğimiz ay vefat eden usta sanatçı Fatma Girik’in mükemmel bir oyuncu olduğunu da belirten Serpil Çakmaklı, ‘Yılanlar Öcü filminde Fatma abla tarafıydık. Set arası ya da set bittiğinde hep onunla toplanırdık. Kadir İnanır tarafı da ayrıydı. Çok güzel güzel günlerdi" dedi.



