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Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı

18.02.2021 09:17 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı

Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı kızı Avcı'yı evlendirdi. Pandemiden dolayı küçük bir kutlama yapan Avcı ailesini sevenleri yalnız bırakmadı. Suzan Avcı'nın son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam'ın hayat verdiği kötü kadın karakterleriyle hafızalara kazınan Suzan Avcı son hali ile ilgi odağı oldu. Yeşilçam'ın fettan güzellerinden Suzan Avcı kızı Binnaz Avcı'yı evlendirdi. Binnaz Avcı düğünden karelerini ve annesi Suzan Avcı'nın fotoğrafını paylaştı.

Aydan Şener de usta oyuncunun fotoğrafını "İyi ki varsın, iyi ki başımızdasın canım teyzem. Ruhu, kalbi, kendi güzelim" notuyla bir paylaşım yaptı.

Suzan Avcı'nın son haline hayranlarından beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Suzan Avcı, 367 film ve sayısız tiyatro oyununda oynadı. Şimdilerde 83 yaşında olan usta oyuncu geçen zamana rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

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SUZAN AVCI KİMDİR?

Ekran Alıntısı

Suzan Avcı, 25 Eylül 1937 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 1937'de Bursa'ya göç eden bir ailenin kızı olarak, Bursa'da doğmuştur. Annesi Kırım Tatarı, babası ise Kazan Tatarı'dır. Suzan Avcı 1943 yılında babasını kaybetti. Annesi ve üç kız kardeşiyle birlikte yaşamaya başladı. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a taşındılar ve annesinin çalıştığı tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.

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13 yaşındayken Yıldız Dergisi'nin düzenlediği bir yarışmaya başvurur. Yarışma ödülü Metin Erksan'ın bir filminde oynamaktır. Kazandığı halde annesi filmde oynamasına engel olur. 15 yaşındayken Alp Akşiray ile tanışır. Daha sonra yaşını büyüterek evlenirler. Bu evlilikten Mete adında oğulları doğar. Bu sıralarda Yıldız Mecmuasındaki Sinema güzeli yarışmasına başvurur ve üçüncü olur. Muammer Karaca tiyatrosunda kısa bir süre çalıştıktan sonra Toto Karaca tiyatrosuna girer.

Ekran Alıntısı

1956 yılında başladığı sinema kariyerinde özellikle Yeşilçam filmlerinde kötü karakteri canlandırdı. Filmlerinde iyi kadınlar kadar önemli rollere sahip olan Avcı Vamp kadın imajıyla bütünleşti. 1962 yılında Şehvet Uçurumları filmiyle büyük etki yaratır. 1966 yılında Turist Ömer filminde oynar. Bu filmin senaristi Erdoğan Tünaş ile 1970'de evlenir. Binnaz Avcı'nın annesi, Aydan Şener'in teyzesidir.

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Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapan sinemacılar kervanına Suzan Avcı da da katıldı ve bir 45'lik plak da o doldurdu.

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