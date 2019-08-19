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Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu torun bakıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

'Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı' unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Bubikoğlu son paylaşımıyla şu sıralar ne yaptığını açıkladı.

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu torun bakıyor!

Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor.

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan 64 yaşındaki Bubikoğlu, bir süredir ABD'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında. Güzel oyuncu Instagram'da yaptığı paylaşımda hayatıyla ilgili son gelişmelerden takipçilerini haberdar etti.

Bir fotoğrafını paylaşan Bubikoğlu "Uzun zamandır canım torunum Mavi'm ile ilgileniyorum. Arada geziyoruz da, yoruldum tabii biraz. Yaşlanıyoruz ne var bunda. Sağlıklı olalım yeter" mesajını yazdı.
Oyuncunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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