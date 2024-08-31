Yeşilçam'ın kötü adamı İhsan Gedik 'Fatma Girik ile geneleve gittik' diyerek anlattı! 'Göğüslerini bağladı, giydi ceketi...' Sunucu duyduklarına inanamadı! Canlı yayında bomba anlar

MYNET-Türk sinemasının yüzlerce filminde 'kötü adam' karakterine hayat veren İhsan Gedik, Tahir Sarıkaya'nın sunumu ile ekranlara gelen 'Uyan Türkiyem' programına konuk oldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik'ten bahseden Gedik 'birlikte geneleve bile gittik' diyerek anlatmaya başladı.

Gedik; 'Adana'da geneleve gittik. Göğüslerini bağladı, giydi ceketini bizimle içeriye bile girdi' dedi. Ünlü sunucu Sarıkaya duydukları karşısında 'Adana'da ne. Genelevine mi?' diye sordu.

ÜNLÜ SUNUCU BİR KEZ DAHA SORDU

İhsan Gedik 'he valla' diyerek anlatmaya devam etti. Sarıkaya 'niye girdi?' diye sorunca Gedik 'göreyim onlar orada ne yapıyor' diye yanıtını verdi.

'ERKEK GİBİYDİ'

Gedik sözlerine şöyle devam etti; 'Fatma abla erkek gibiydi. Oradan çıkınca çok üzüldü. Nur içinde yatsın o bizim anamızdı' diyerek ünlü ismi andı. Canlı yayındaki bu anlar da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.