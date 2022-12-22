Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Usta oyuncunun kızı da ünlü çıktı: Gören hayret etti

1991 yılında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu Hikmet Gül hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer Hikmet Gül'ün kızı da Yeşilçam yıldızıymış...

Asıl adı Hikmet Denizci olan oyuncu, Berduş filmiyle sinemaya adım atmıştı. Özellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmlerinde rol alan Gül; Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, Çöpçüler Kralı ve Çiçek Abbas gibi yapımlarda izleyici karşısına geçti.

65 yaşında hayata gözlerini yuman Hikmet Gül'ün kızının da Türk sinemasının usta ismi olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Hikmet Gül'ün kızı Nermin Denizci, Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'da Asiye karakterine hayat vermişti.

Yedi Bela Hüsnü, Çarıklı Milyoner, Şendul Şaban ve Keloğlan gibi yapımlarda rol alan Nermin Denizci, annesinin izinden giderek yaşamını Yeşilçam'a adadı.

Şimdilerde 67 yaşında olan Nermin Denizci, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Nermin Denizci, 1965 yılında başlayan oyunculuk kariyerini, 1989 yılında sonlandırmıştı.



