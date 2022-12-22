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Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Usta oyuncunun kızı da ünlü çıktı: Gören hayret etti

22.12.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1957'de başladığı sanat kariyerine sayısız proje sığdıran usta oyuncu Hikmet Gül, Yeşilçam'da canlandırdığı gaddar kadın rolleriyle akıllarda yer edinmişti. Hikmet Gül'ün kızı da tanıdık çıktı.

Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Usta oyuncunun kızı da ünlü çıktı: Gören hayret etti

1991 yılında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu Hikmet Gül hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer Hikmet Gül'ün kızı da Yeşilçam yıldızıymış...

Asıl adı Hikmet Denizci olan oyuncu, Berduş filmiyle sinemaya adım atmıştı. Özellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmlerinde rol alan Gül; Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, Çöpçüler Kralı ve Çiçek Abbas gibi yapımlarda izleyici karşısına geçti.

Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Usta oyuncunun kızı da ünlü çıktı: Gören hayret etti

65 yaşında hayata gözlerini yuman Hikmet Gül'ün kızının da Türk sinemasının usta ismi olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Usta oyuncunun kızı da ünlü çıktı: Gören hayret etti

Hikmet Gül'ün kızı Nermin Denizci, Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'da Asiye karakterine hayat vermişti.

Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Usta oyuncunun kızı da ünlü çıktı: Gören hayret etti

Yedi Bela Hüsnü, Çarıklı Milyoner, Şendul Şaban ve Keloğlan gibi yapımlarda rol alan Nermin Denizci, annesinin izinden giderek yaşamını Yeşilçam'a adadı.

Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Usta oyuncunun kızı da ünlü çıktı: Gören hayret etti

Şimdilerde 67 yaşında olan Nermin Denizci, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Usta oyuncunun kızı da ünlü çıktı: Gören hayret etti

Nermin Denizci, 1965 yılında başlayan oyunculuk kariyerini, 1989 yılında sonlandırmıştı.

Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Usta oyuncunun kızı da ünlü çıktı: Gören hayret etti

Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Usta oyuncunun kızı da ünlü çıktı: Gören hayret etti


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