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Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi... Çiçek Abbas'ın yıldızı Pembe Mutlu'yu görenler tanıyamadı! 'Yıllar hiç acımamış'

30.11.2023 16:30 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çiçek Abbas, Davaro ve Mavi Mavi gibi birçok yapımda rol alan ve güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu, uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 68 yaşında olan ünlü ismin son halini görenler tanıyamıyor. Pembe Mutlu'yu gören herkes 'Yıllar hiç acımamış' yorumunu yaptı.

Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarından biri olan Pembe Mutlu Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde rol aldı. Çiçek Abbas'ta İlyas Salman ile Şener Şen'in paylaşamadığı kadın olan Pembe Mutlu uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Pembe Mutlu ÇİÇEK ABBAS 2

Şimdilerde 68 yaşında olan Pembe Mutlu seksenli yıllara damga vurmuştu. Dönemin usta yönetmenleriyle çalışan Mutlu yaklaşık olarak 12 sene devam eden sinema hayatında birçok filmde rol aldı.

Pembe Mutlu çiçek abbas

Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Baba tarafı aslen Giresun'lu olduğu biliniyor.

Pembe Mutlu kemal sunal

Poz verdiği çeşitli dergilerden sonra yapımcıların teklifleriyle seksenli yıllarda Yeşilçam'a geçiş yapan ve damga vuran yıldızlardan biri oldu. Pembe Mutlu 1986 yılının Erkekçe dergisine poz verdi.

Pembe Mutlu 1

Uzun süredir bir filmde rol almayan ünlü ismin son halini görenler tanıyamıyor. Pembe Mutlu'nun son haline sosyal medyada; 'Yıllar hiç acımamış', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Pembe Mutlu SON HALİ

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