Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi... Çiçek Abbas'ın yıldızı Pembe Mutlu'yu görenler tanıyamadı! 'Yıllar hiç acımamış'

Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarından biri olan Pembe Mutlu Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde rol aldı. Çiçek Abbas'ta İlyas Salman ile Şener Şen'in paylaşamadığı kadın olan Pembe Mutlu uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Şimdilerde 68 yaşında olan Pembe Mutlu seksenli yıllara damga vurmuştu. Dönemin usta yönetmenleriyle çalışan Mutlu yaklaşık olarak 12 sene devam eden sinema hayatında birçok filmde rol aldı.

Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Baba tarafı aslen Giresun'lu olduğu biliniyor.

Poz verdiği çeşitli dergilerden sonra yapımcıların teklifleriyle seksenli yıllarda Yeşilçam'a geçiş yapan ve damga vuran yıldızlardan biri oldu. Pembe Mutlu 1986 yılının Erkekçe dergisine poz verdi.

Uzun süredir bir filmde rol almayan ünlü ismin son halini görenler tanıyamıyor. Pembe Mutlu'nun son haline sosyal medyada; 'Yıllar hiç acımamış', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.