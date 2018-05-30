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Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Yaprak Özdemiroğlu aklımıza Şekerpare filmi ile kazındı. Sonra onu Hababam Sınıfı'nda gördük. Yaprak Özdemiroğlu bu kez de Hababam Sınıfı'nda İlyas Salman'dan yediği tokat sahnesiyle hafızalarımızda yer edindi.Bakın şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Bir zamanlar Türk sinemasının en güzel kadın yıldızlarından biri olan bu ünlüyü hatırladınız mı?

O ünlü 1980 ve 90'lar Türk sinemasının en güzel yıldızlarından biri olan Yaprak Özdemiroğlu.

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Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almasına rağmen sonra sinemaya adım attı. Güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihinin yakın dönemine damga vurdu Özdemiroğlu.

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Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz başta olmak üzere birçok usta yönetmen ile çalıştı. Birçok sinemaseverin hafızasında da Şekerpare filminde canlandırdığı karakter ile yer etti.

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Sinemadan uzak kaldığı yıllarda prodüktörlük yaptı. Bu arada Müzisyen İskender Paydaş’la 25 Haziran 1993'te yaptığı ilk evliliği boşanmayla son buldu (25 Haziran 2000).

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Arkasından bir sosyal medya ajansı kuran sanatçı, ikinci evliliğini 2001 yılında manken Murat Erberger'le gerçekleştirdi. Yaprak Özdemiroğlu'nun bu evliliği ancak 2010 yılına kadar sürdü.

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Bugün 55 yaşında olan Özdemiroğlu, uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Yaprak Özdemiroğlu yeşilçam hababam sırnıfı

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