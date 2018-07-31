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Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

Onur Akay, Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri' lakaplı oyuncusu Sıtkı Sezgin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

69 yaşındaki oyuncu Sıtkı Sezgin’in, uzun süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam’ın ‘Şişko Nuri’ lakaplı oyuncusu Sıtkı Sezgin’in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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'ZEKİ ALASYA DA YOK KİMSE BENİ ARAMIYOR'

Oyuncunun hastanede çekilmiş son fotoğraflarını da paylaşan Onur Akay, “10 senedir Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşayan, Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin acil servisine kaldırıldı.

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Uzun süredir rahatsızlığı nedeni ile hastanede yatarak tedavi gören ve sağlığına kavuşamayan Şişko Nuri’ye, zor günlerinde hep rahmetli Zeki Alasya destek olurdu. Şişko Nuri şimdilerde ise, “Zeki Alasya da yok, Yeşilçam’dan hiç kimse beni aramıyor” diye vefasızlıktan şikâyet ediyor ve dualarınızı bekliyor.” dedi.

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yeşilçam Şişko Nuri hastaneye kaldırıldı Sıtkı Sezgin

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