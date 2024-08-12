Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Recep Bülbülses son haliyle gündemde... Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık detayı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu ve şarkıcısı Recep Bülbülses, yıllar sonra sokak ortasında yalnız başına otururken görüntülendi. Sağlık problemi yaşadığını söyleyen Recep Bülbülses MagazinBurada kameralarına konuştu.

Yıllar sonra görüntülenen Recep Bülbülses, "Çok acılar çekiyorum. Allah razı olsun bir Yıldız Tilbe yardım ediyor. Gerçekten delikanlı bir kadın. Senelerdir hep ondan yardım alıyorum" dedi.

Bir dönemin ünlü ismi ayrıca kendisine yardım eden bir isim daha olduğunu söyledi. Bülbülses "Bir daha var aydan aya bana para gönderiyor. O da Kerem Alışık. Engelli araba lazım bana. Çok rahatsızım. Allah Yıldız Tilbe’den ve Kerem Alışık’tan razı olsun. Düşenin dostu yok. Sokakta ölmek istemiyorum” dedi.

Recep Bülbülses sinema sendikalarına da isyan etti. Recep Bülbülses "Sakat olmak istemiyorum" diyerek herkesi üzdü.