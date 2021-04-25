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  4. Yeşilçam'ın usta ismi Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta ismi Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

25.04.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bir zamanların ünlü oyuncusu ve sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan kalp krizine yenik düştü. Koruyan henüz 76 yaşındaydı.

Yeşilçam'ın usta ismi Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde eşi Serhan Koruyan ile birlikte yaşayan tiyatro oyuncusu ve sinema sanatçısı 76 yaşındaki Ertuğ Koruyan bugün sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

1946 yılında doğan ve yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan ve Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Gülermisin Ağlarmısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı. Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçen Koruyan Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermişti.

Eşi Serhan Koruyan paylaştığı mesajında “Ben seni hep böyle mutlu hatırlıycam can yoldaşım, koyverdin gittin ya beni iki elim yakanda bilesin” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ilk defa gördüm
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rahmetli adile nasitin oğlu rolünde idi bir filmde hırsızlık yapıyorlardı tirpotor sürüyordu vay be seneler ne çabuk geçiyor Allah ölümünde hayırlısını versin inşallah

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