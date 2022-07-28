MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman: MİT'in koruması altındayım

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman: MİT'in koruması altındayım

28.07.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo gibi birçok efsane filmde yer alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman açıklamalarıyla gündeme geldi. Haber Bahane programına konuk olan İlyas Salman, MİT tarafından korunduğunu söyledi. İlyas Salman torununun adını da tehditler yüzünden değiştirmek zorunda kaldığını da açıkladı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman: MİT'in koruması altındayım

İlyas Salman, YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Birçok filme imza atan Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman itiraflarıyla gündeme geldi.

Kalaycıoğlu'nun "Ölüm tehdidi alıyor musun?" sorusu üzerine konuşan İlyas Salman, "Birçok yerden alıyorum. Şu anda MİT'in koruması altındayım. 8-10 yıl önce evime gelerek 'bazı örgütlenmeler senin ölümüne karar vermiş durumdalar. Seni koruma altına alalım mı' dediler. Çağrı üzerine koruma sistemini kabul ettim. Telefonumda bir düğme var, şüpheli durumda basıyorum ve hemen polis geliyor. Ölümden korkmayan bir insan olur mu?" dedi.

İlyas Salman: Yaşadıklarım beni Tanrı tanımaz hale getirdi, cennetlik bir kulum çünkü kimseye acı çektirmedimİlyas Salman: Yaşadıklarım beni Tanrı tanımaz hale getirdi, cennetlik bir kulum çünkü kimseye acı çektirmedim

"TORUNUMUN ADINI DEĞİŞTİRDİK"

Aldıkları tehditlerden sonra torununun adını değiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Salman, sözlerine şöyle devam etti:

ilyas.salman.anagorsel-620x375

"Baba olduktan sonra sivri taraflarım biraz törpülendi. İlk çocuğumu kucağıma aldığımda dünyaya bir varlık hediye ettiğimi düşündüm. Torun sahibi olmak çok farklı bir şey. Büyüklerimiz 'torun çok başka bir şey' dediklerinde atıyorsunuz, martaval bu der inanmazdım. Torunumun adını 'Gezi' koyduk ama gelen tehditlerden dolayı değiştirmek zorunda kaldık.

torununa-koydugu-isim-ilyas-salman-in-basina-dert-15113181_1276_m

Torunumun isminden korkuyorlardı. Daha sonra adını 'Efruz' koyduk. Efruz da Farsça ışıtan ve aydınlatan demek. Dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni imajı ve mini bikinisi olay! "Ne oldu bu kıza?"Yeni imajı ve mini bikinisi olay! "Ne oldu bu kıza?"
"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt
Arsız JLO! Balayındayken çıplak pozlarını paylaştıArsız JLO! Balayındayken çıplak pozlarını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
İlyas Salman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yıktı! "Gözüküyor Merve hanım"

Derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yıktı! "Gözüküyor Merve hanım"

İlginizi Çekebilir

10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!

10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.