Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman: MİT'in koruması altındayım

İlyas Salman, YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Birçok filme imza atan Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman itiraflarıyla gündeme geldi.

Kalaycıoğlu'nun "Ölüm tehdidi alıyor musun?" sorusu üzerine konuşan İlyas Salman, "Birçok yerden alıyorum. Şu anda MİT'in koruması altındayım. 8-10 yıl önce evime gelerek 'bazı örgütlenmeler senin ölümüne karar vermiş durumdalar. Seni koruma altına alalım mı' dediler. Çağrı üzerine koruma sistemini kabul ettim. Telefonumda bir düğme var, şüpheli durumda basıyorum ve hemen polis geliyor. Ölümden korkmayan bir insan olur mu?" dedi.

"TORUNUMUN ADINI DEĞİŞTİRDİK"

Aldıkları tehditlerden sonra torununun adını değiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Salman, sözlerine şöyle devam etti:

"Baba olduktan sonra sivri taraflarım biraz törpülendi. İlk çocuğumu kucağıma aldığımda dünyaya bir varlık hediye ettiğimi düşündüm. Torun sahibi olmak çok farklı bir şey. Büyüklerimiz 'torun çok başka bir şey' dediklerinde atıyorsunuz, martaval bu der inanmazdım. Torunumun adını 'Gezi' koyduk ama gelen tehditlerden dolayı değiştirmek zorunda kaldık.

Torunumun isminden korkuyorlardı. Daha sonra adını 'Efruz' koyduk. Efruz da Farsça ışıtan ve aydınlatan demek. Dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur."

