MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir: Bu saatten sonra oyunculuk yapmam

Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir: Bu saatten sonra oyunculuk yapmam

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Silivri'de eşiyle birlikte pazar alışverişine çıkan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e esnaf yoğun ilgi gösterdi. Oyunculuk hakkında konuşan Taşdemir, "Bu saatten sonra oyunculuk teklifi gelse de gitmem. Çünkü daha evvel dizilerde de söyledim. Artık insanların beni televizyonda yaşlı biri olarak görmelerini istemiyorum" diye konuştu.

Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir: Bu saatten sonra oyunculuk yapmam

Oyunculuk hayatına son verdikten sonra Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evinde yaşamaya başlayan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir, eşiyle birlikte semt pazarında alışveriş yaptı. Açıklamalarda bulunan 78 yaşındaki Hikmet Taşdemir, "2,5- 3 ay evimizde hapis gibi yaşadık. İlçe kaymakamlığı ekipleri bu süreçte gelerek bizim alışverişlerimizi yaptı. Bu süreç iyi geçti söylenemez. Bahçemizde eşimle birlikte oturduk, öyle vakit geçti. Mademki devletimiz böyle bir şeyi uygun görmüş, biz de uymak zorundayız. Sıkıysa uyma, uymadığınız zaman hasta olma olasılığınız çok yüksek onlar da bizim için bu kısıtlamaları getiriyorlar" dedi.
2758628_bf69ef73d9fc4eaa9284e02408d629bb_640x640

Oyuncu ayrıca, "Artık yeter 65 yaş üstündekilerini rahat bıraksınlar, benim gibi 78 yaşındaki adam böyle taş gibi oluyorsa artık bıraksınlar yeter. Etrafınıza bir bakın bütün 65 yaş üstündekiler hepsi sağlıklı taş gibi" şeklinde konuştu.

2758628_496ef92866e5f9637d6d38c5fe925c47_640x640
Yeşilçam oyuncusu Taşdemir, "Bu saatten sonra oyunculuk teklifi gelse de gitmem. Çünkü daha evvel dizilerde de söyledim. Artık insanların beni televizyonda yaşlı biri olarak görmelerini istemiyorum" diye konuştu.

Taşdemir, Umudumuz Şaban, Yol ve Dünyayı Kurtaran Adam gibi Yeşilçam filmlerinde rol almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Songül Öden’in düğünün ardından Şükran Ovalı ve Esra Dermancıoğlu’ndan duygusal paylaşımlar! ‘Sanat camiasında dostluk yok’ diyenlere inat!Songül Öden’in düğünün ardından Şükran Ovalı ve Esra Dermancıoğlu’ndan duygusal paylaşımlar! ‘Sanat camiasında dostluk yok’ diyenlere inat!
Acun Ilıcalı rakip tanımıyor! İki ünlü oyuncuyu yendiAcun Ilıcalı rakip tanımıyor! İki ünlü oyuncuyu yendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızla anlaştı

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızla anlaştı

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan aşı açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Nisa ile ilgili bomba sözler! 'O konuyu açarsam...'

Nisa ile ilgili bomba sözler! 'O konuyu açarsam...'

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Songül Öden’in düğünün ardından Şükran Ovalı ve Esra Dermancıoğlu’ndan duygusal paylaşımlar! ‘Sanat camiasında dostluk yok’ diyenlere inat!

Songül Öden’in düğünün ardından Şükran Ovalı ve Esra Dermancıoğlu’ndan duygusal paylaşımlar! ‘Sanat camiasında dostluk yok’ diyenlere inat!

Hazal Kaya jüri koltuğunda çok eğlendi

Hazal Kaya jüri koltuğunda çok eğlendi

Kerem Bürsin babaannesinin cenazesine katılmadı

Ölüm haberini paylaşmıştı! Cenazeye gitmedi

Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu şiddet mi görüyor? Aleyna Tilki'nin vokal koçuna dair büyük iddia!

Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu şiddet mi görüyor? Aleyna Tilki'nin vokal koçuna dair büyük iddia!

Aleyna Tilki: DM kutumdaki mesajlar ikiye katlandı

O haberler çıkınca... 'Mesajlar ikiye katlandı'

İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli'den evlilik açıklaması

Evlilik sorusuna net yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.