Yeşim Ceren Bozoğlu: 'İnancınız nedir bilmiyorum ama...'

Son olarak Yüzleşme adlı dizide izlediğimiz başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla hem şimdilerde yaşadığı duygu durumunu paylaştı hem de gündemi takip etmekten sinirleri bozulmuş takipçilerine bir nebze de olsa mesaj vermiş oldu. Ünlü isim paylaşımında şunları yazdı:

“Az önce penceremden bakarken çektim bu fotoğrafı. Gözümüze değen, kulağımıza duyurulan her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum. Az öncesinde bu salgın, korku, korunma ve tevekkül hali hakkında düşünmekte idim. Gökyüzündeki kara bulutları yaran ışık hüzmeleri çok manidar oldu o yüzden… İnancınız nedir bilmiyorum ama görünen o ki sistem, durum ve bu yaşadığımız hal bizi bir süre dış uyaranlardan alıkoyacak. Virüsler çok demokrat ; sosyal statü, maddi zenginlik, veya fiziksel güç tanımıyorlar malumunuz. Burada bağışıklığı iyi olan kazanıyor. Bağışıklığı kuvvetlendirmek ise fiziksel zihinsel ve ruhsal olarak detoksla gerçekleşiyor ancak.Onun birinci kuralı ise toksik olanı, zararlı olanı, fayda vermeyeni kesmek… Buna korku da dahil.