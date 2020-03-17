MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşim Ceren Bozoğlu: 'İnancınız nedir bilmiyorum ama...'

Yeşim Ceren Bozoğlu: 'İnancınız nedir bilmiyorum ama...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden takipçilerine moral veren bir paylaşımda bulundu.

Yeşim Ceren Bozoğlu: 'İnancınız nedir bilmiyorum ama...'

Son olarak Yüzleşme adlı dizide izlediğimiz başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla hem şimdilerde yaşadığı duygu durumunu paylaştı hem de gündemi takip etmekten sinirleri bozulmuş takipçilerine bir nebze de olsa mesaj vermiş oldu. Ünlü isim paylaşımında şunları yazdı:

“Az önce penceremden bakarken çektim bu fotoğrafı. Gözümüze değen, kulağımıza duyurulan her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum. Az öncesinde bu salgın, korku, korunma ve tevekkül hali hakkında düşünmekte idim. Gökyüzündeki kara bulutları yaran ışık hüzmeleri çok manidar oldu o yüzden… İnancınız nedir bilmiyorum ama görünen o ki sistem, durum ve bu yaşadığımız hal bizi bir süre dış uyaranlardan alıkoyacak. Virüsler çok demokrat ; sosyal statü, maddi zenginlik, veya fiziksel güç tanımıyorlar malumunuz. Burada bağışıklığı iyi olan kazanıyor. Bağışıklığı kuvvetlendirmek ise fiziksel zihinsel ve ruhsal olarak detoksla gerçekleşiyor ancak.Onun birinci kuralı ise toksik olanı, zararlı olanı, fayda vermeyeni kesmek… Buna korku da dahil.

yesimcerenbozoglu-instagram

O yüzden gerekeni yapıp moralimizi yüksek tutmak, paniğe gülüp geçmek sakinliğimizi dinginliğimiz korumak çok önemli. Başımıza gelen her pozitif veya negatif olaya sormamız gereken en mühim soru : Ben buradan ne öğrenebilirim, ne öğrenmeliyim? Daha iyi olmak ve huzurla gelişmek için ne yapmaya, neyi bilmeye, neyi değiştirmeye ihtiyacım var? Bu sorulara samimiyetle vereceğimiz cevaplar belki de hayatımızı değiştirecek. Doğru okuduğumuz her kriz bir fırsat çünkü aslında… Moralinizi yüksek tutun, sağlık huzur ve ruhsal dirayet diliyorum hepimize..”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Tom Hanks-Rita Wilson çiftinden sevindirici haber!Tom Hanks-Rita Wilson çiftinden sevindirici haber!
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeşim CEren Bozoğlu, Yeşim Ceren Bozoğlu instagram,

En Çok Okunan Haberler

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Testler başladı

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Testler başladı

İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı

İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Canlı yayında açıkladı: 18 vakanın hepsi 40 yaşın üstünde

Canlı yayında açıkladı: 18 vakanın hepsi 40 yaşın üstünde

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Küvet pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Küvet pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim böyle manzaralı bir evimiz yok haliyle baktığımız zaman güzel şeyler düşündürecek bir ruh halimizde belki birgün denize karşı doğayla iç içe bir evimiz olursa belki bizde keyifle seyredip iç açıcı şeyler düşünüp bunu dile getirebilme şansına sahip olmuş olucaz paranın getirdiği lüks gibisi yok
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs'e yakalanan Tom Hanks-Rita Wilson çiftinden haber var

Tom Hanks-Rita Wilson çiftinden sevindirici haber!

Pınar Altuğ'u çileden çıkaran görüntü! 'Devlet yetkilileri...'

Haberlerdeki görüntü çileden çıkardı! 'Devlet yetkilileri...'

Chloe Loughnan'a koronavirüs şoku! İtalya'da mahsur kaldı

Chloe'ya koronavirüs şoku! İtalya'da mahsur kaldı

Burçin Orhon: Vakit azaldığından...

Bir döneme damga vurdu! 'Vakit azaldığından...'

Ünlüler de eve kapandı: Durumu hafife almayın

Ünlüler de eve kapandı: Durumu hafife almayın

Aleyna Tilki'den koronavirüs yorumu! 'Dünya bize ceza veriyor'

Koronavirüs yorumu! 'Zevkine hayat süren zenginlerin...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.