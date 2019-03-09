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Yeşim Ceren Bozoğlu'nun muhteşem değişimi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

'Yüzleşme' dizisiyle ekranlara dönen Yeşim Ceren Bozoğlu’nun değişimi deyim yerindeyse 'mucize' dedirtti.

Aldığı kiloların ardından tüp mide ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali göz kamaştırdı.

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu, 102 kiloya çıkınca 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu.
İki yılda 50 kilo verip 52'ye düştü.
Yeşim Ceren Bozoğlu, "Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz" demişti.
“Zümrüt” karakteri için saçlarını sarıya boyatan oyuncu, tartışma yaratacak bir açıklama da yaptı: Saçım sarı, ama aklım ve beynim esmer.
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Yeşim CEren Bozoğlu kilo mide ameliyatı

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