Yeşim Ceren Bozoğlu'nun muhteşem değişimi!

Aldığı kiloların ardından tüp mide ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali göz kamaştırdı.

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu, 102 kiloya çıkınca 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu.

İki yılda 50 kilo verip 52'ye düştü.

Yeşim Ceren Bozoğlu, "Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz" demişti.