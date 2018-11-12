Yeşim Salkım: Böyle ruh hastaları çok...

Günlük hayatlarına dair fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan ünlü isimlerin yaşadıkları en büyük sıkıntı, kendilerine internet üzerinden yapılan tacizler ve aile fertlerine hakaret eden boyutlarda yorumlar… Bu tarz bir sorun yaşayan son isim Yeşim Salkım oldu. Instagram hesabından konuyla ilgili paylaştığı videoda kendisini gün boyunca rahatsız eden ve ‘Tamam mı? Devam mı?’ şeklinde ifadeler kullanan bir takipçisini avukatı aracılığıyla siber suçlara şikayet ettiğini söyleyen Salkım, bu tarz saldırıların kendisini rahatsız ettiğini ancak suçlunun bir an önce bulunup adalete teslim edileceğini ve hakettiği cezayı bulacağını söyledi.



