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  4. Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a: Kapa çeneni!

Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a: Kapa çeneni!

09.05.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Salkım koronavirüs sürecinde değişik önerilerde bulunan Demet Akalın'ı hedef aldı. Salkım "Kapa çeneni" diyerek Akalın'a seslendi.

Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a: Kapa çeneni!

Koronavirüs sürecinde yaptığı yorumlarla gündeme gelen Demet Akalın'ın tavsiyesi gündem oldu.

Akalın tam kapanmayı hatırlatarak "Al sana öneri; nüfus sayımı yapar gibi hazır yasak da var herkesi aşıla ev ev hane hane mis gibi" önerisinde bulundu.

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Yeşim Salkım bu açıklamayı yapan Demet Akalın'a sert çıktı. Salkım paylaşımında "Demet sen bu zekâyla senelerdir popun kraliçesi diye gezdin ya hakikaten inanılır gibi değil. Sanat zeka işidir anlatamadık. #KapatÇeneniDemetAkalın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Yeşim Salkım
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