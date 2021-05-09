Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a: Kapa çeneni!

Koronavirüs sürecinde yaptığı yorumlarla gündeme gelen Demet Akalın'ın tavsiyesi gündem oldu.

Akalın tam kapanmayı hatırlatarak "Al sana öneri; nüfus sayımı yapar gibi hazır yasak da var herkesi aşıla ev ev hane hane mis gibi" önerisinde bulundu.

Yeşim Salkım bu açıklamayı yapan Demet Akalın'a sert çıktı. Salkım paylaşımında "Demet sen bu zekâyla senelerdir popun kraliçesi diye gezdin ya hakikaten inanılır gibi değil. Sanat zeka işidir anlatamadık. #KapatÇeneniDemetAkalın" dedi.



