Yeşim Salkım’dan ’Gişede çakıldı’ eleştirilerine yanıt 'Ahlakta sağlam dursun yeter'

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen ’1’inci Film Festivali’ Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi’ndeki törenle başladı.

Festivalin onur konuğu Yeşim Salkım, törende yaptığı konuşmada, başrolde oynadığı ’Eğreti Gelin Ladik’ filmine yapılan eleştirilere cevap verdi.

Sinema ve tiyatro yapmanın günümüzde sadece gişe ile alakalı bir hal almaya başladığını belirten Salkım, "Benim çektiğim film için ’Gişede çakıldı’ dediler. Ben de ’Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter ki’...

"KADININ KADINI KOLLADIĞI BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORUM"

’Eğreti Gelin Ladik’ bir kadın dramı. Ülkemizde biz kadınlar birbirimizi kollamayı ve sevmeyi unutmuş durumdayız. Maalesef bazı şeyleri erkeklerden bekliyoruz. Ama biliyorum ki erkeği de yetiştiren yine bir kadındır.

Eğer kadın güçlü ise eğer kadın anne ise eğer kadın bir bireyse çocukları çok güzel yetiştirir. Kadının kadını kolladığı bir ülkede yaşamak istiyorum" dedi.

"MAALESEF SİNEMA TEKELLEŞTİ"

Türkiye’de sinemanın tekelleştiğini iddia eden Yeşim Salkım, salonu dolduran öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Salkım, şöyle konuştu: