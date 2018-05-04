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Yeşim Salkım’dan ’Gişede çakıldı’ eleştirilerine yanıt 'Ahlakta sağlam dursun yeter'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Yeşim Salkım, başrolünde oynadığı ’Eğreti Gelin Ladik’ filmi için yapılan ’Gişede çakıldı’ eleştirilerine, "Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter ki" diye yanıt verdi.

Yeşim Salkım’dan ’Gişede çakıldı’ eleştirilerine yanıt 'Ahlakta sağlam dursun yeter'

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen ’1’inci Film Festivali’ Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi’ndeki törenle başladı.

Festivalin onur konuğu Yeşim Salkım, törende yaptığı konuşmada, başrolde oynadığı ’Eğreti Gelin Ladik’ filmine yapılan eleştirilere cevap verdi.

Sinema ve tiyatro yapmanın günümüzde sadece gişe ile alakalı bir hal almaya başladığını belirten Salkım, "Benim çektiğim film için ’Gişede çakıldı’ dediler. Ben de ’Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter ki’...

"KADININ KADINI KOLLADIĞI BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORUM"
’Eğreti Gelin Ladik’ bir kadın dramı. Ülkemizde biz kadınlar birbirimizi kollamayı ve sevmeyi unutmuş durumdayız. Maalesef bazı şeyleri erkeklerden bekliyoruz. Ama biliyorum ki erkeği de yetiştiren yine bir kadındır.

Eğer kadın güçlü ise eğer kadın anne ise eğer kadın bir bireyse çocukları çok güzel yetiştirir. Kadının kadını kolladığı bir ülkede yaşamak istiyorum" dedi.

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"MAALESEF SİNEMA TEKELLEŞTİ"
Türkiye’de sinemanın tekelleştiğini iddia eden Yeşim Salkım, salonu dolduran öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Salkım, şöyle konuştu:

"Sinema filmi kolay bir şey değil. Sinema salonlarının çok daha artması gerekiyor. Sinema Türkiye’de tekelleşti. 3-5 tane yapımcı haricinde Türkiye’de, maalesef biraz dert yanmak olacak ama buradan söylersem de duyurulur diye düşünüyorum, bağımsız sinemaya ve genç sinemacılara yol açılmıyor.

"KOMEDİ FİLMLERİ HARİCİNDE TARİHİ BİR DEĞERİ OLAN FİLMLER YAPILMIYOR"
Bildiğiniz 3 veya 4 yapım şirketi var. Bu yapım şirketleri sinema salonlarını satın alıyor ve sizlerin filmlerini orada yayınlanmasına müsaade etmiyor. Filmi olmasa da müsaade etmiyor. Böylece de yeni sinemacılar ve yeni oyuncular yetişmiyor. O çok gülerek ve eğlenerek gittiğiniz komedi filmleri haricinde bugün ülkemizde çok daha tarihi bir değeri olabilen filmler yapılmıyor. Daha doğrusu yapılmasına izin verilmiyor. Bence herkesin birlik içerisinde hayallerini hayata geçirmesi lazım. O yüzden buradaki genç arkadaşlara söyleyebileceğim şu; Hayallerinizi ertelemeyin, aklınıza ne geliyorsa yazın."

"SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN"
Öğrencilere sosyal medyadan uzak durmaları ve kafalarını kaldırmaları çağrısı yapan Yeşim Salkım, "Daha çok sinemaya ve tiyatroya gidin. Resim yapın, fotoğraf çekin. Oradaki insanlara özenmeyin. Çünkü o sahte bir dünya ve gerçek değil. Kimse yoğurdum ekşi demez biliyorsunuz değil mi?" dedi.
Yeşim Salkım’ın konuşmasının ardından piyanist Tuluyhan Uğurlu da mini konser verdi. (DHA)

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Yeşim Salkım eğreti gelin ladik

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