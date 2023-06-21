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Yeşim Salkım'ı sinirlendiren sözler! "Hayırdır yuvanızı mı yıktım hanımefendi?"

21.06.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Salkım, bir sosyal medya kullanıcısının yorumu üzerine küplere bindi. Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin, "Gülüm boşver en azından vicdanın rahat, yuva yıkmadın" sözlerine; bir başka Instagram kullanıcısı tarafından "Kim? Komik olma!" diye yanıt gelince sinirlendi. Yeşim Salkım, "Hayırdır yuvanızı mı yıktım, 'kim' derken hanımefendi?" diyerek sert çıktı.

Yeşim Salkım'ı sinirlendiren sözler! "Hayırdır yuvanızı mı yıktım hanımefendi?"

Yeşim Salkım sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eskiden gülmeyi çok sevdiğini belirten ünlü şarkıcı, o dönem her ortama neşe getirdiğini vurguladı. Yıllar geçtikçe daha az gülümseyen bir kadın olduğunu söyleyen Yeşim Salkım'ın paylaşımı gündem oldu.

Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gülmeyi çok severdim ben eskiden bir ortama girince neşe geldi derlerdi .Yıllar geçtikçe daha az gülümseyen bir kadın oldum sebebine gelince ne siz sorun ne de ben söyleyeyim ama biliyorum hayatın benim için hep bir planı vardır yaşayıp göreceğiz ömrümüz yeterse .Arkadaşlarım hep utangaç olduğumu gülerken bile boynumu eydiğimi söylerdi utanırmışım gibi oysa şimdi her şey ne kadar ortada bir uçtan bir uca dejenerasyon, kalp kırma , kötülük sarmış her tarafımızı ,hayal kırıklıkları bir sürü benim de öyle sanmayın ağlamadım , bağırmadım , aşık olmadım , aldatılmadım , aldatmadım eskiden hiç pişmanlığım yok diyordum oysa şimdi her dakika pişman oluyorum bana son 20 yılı unutmam için bir sebep ver ey hayat tek bir sebep!!!! Gülümsemek istiyorum derken çekmiş ada gülümsetmiş beni kızım geçer bir gün uyanırım ki hayat bana da gülümser. Bade Derinöz beni yazmışsın"

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Yeşim Salkım'ın paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Gülüm boşver en azından vicdanın rahat, yuva yıkmadın" ifadelerini kullandı. Bu yoruma "Kim? Komik olma" diye yanıt veren başka bir sosyal medya kullanıcısı ise ünlü şarkıcıyı sinirlendirdi.

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YEŞİM SALKIM SOSYAL MEDYA TAKİPÇİSİNE SERT ÇIKTI

Yeşim Salkım, Instagram kullanıcısının o yorumuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Hayırdır, yuvanızı mı yıktım? 'Kim' derken hanımefendi? Karıştırdınız herhalde.

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"KİMSENİN EVLİLİĞİNE GÖLGE OLMADIM"

Toparlanın yaşınıza göre yorum yazın. İspat edemeyeceğiniz konulara pek bulaşmayın. Ben kimsenin evliliğine gölge olmadım çok şükür"

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