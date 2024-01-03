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Yeşim Salkım Tuğçe Kazaz'ın sözlerine çok sinirlendi! "İsrafsın kızım..."

03.01.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada polemikleriyle tanınan Yeşim Salkım son olarak Tuğçe Kazaz'ın "Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak" sözleriyle deliye döndü. Salkım eski mankene sert çıktı.

Yeşim Salkım Tuğçe Kazaz'ın sözlerine çok sinirlendi! "İsrafsın kızım..."

Son dönemde takipçilerine verdiği yanıtlarla ve gündeme dair iddialarıyla adından söz ettiren şarkıcı Yeşim Salkım eski manken Tuğçe Kazaz'ın sözleriyle çılgına döndü.

Tuğçe Kazaz geçtiğimiz gün "İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin, Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacak" ifadelerini kullanarak tepki çekmişti.

Bu sözleri sonrası din değiştirmesi hatırlatılan Kazaz'a Yeşim Salkım da sert çıktı.

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Salkım "Ya yürü git insanın canını sıkma cahil cühela o seni yöneten ibişe de söyle ki ben biliyorum kim olduğunu burası Türkiye Cumhuriyeti cesedimizi çiğnemeden o hilafet bayrağını neyse israfsın kızım büyük israf" sözleriyle tepki gösterdi.

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Yeşim Salkım sosyal medya
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