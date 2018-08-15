MAGAZİN

Yeşimçam oyuncusu Funda Ersin vefat etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı Onur Akay, çok sayıda sinema filminde başrol oyunculuğu yapan oyuncu Funda Ersin’in, vefat ettiğini duyurdu.

Yeşimçam oyuncusu Funda Ersin vefat etti

Bir dönem oynadığı filmlerle adından söz ettiren sinema sanatçısı Funda Ersin, vefat etti

Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. “Mesleğine aşıktı ama küstürülmüştü” başlıklı bir yazı yazan Akay, “1974 yılında Ediz Hun ve Hale Soygazi’nin başrol oynadığı ve Münir Özkul’dan Adile Naşit’e kadar efsane oyuncuların yer aldığı, ‘Gariban’ isimli filmde rol alarak Yeşilçam’a giren ve bir dönem Yeşilçam’da adından söz ettiren usta oyuncu Funda Ersin’i, maalesef bu sabah kaybettik.” dedi.

'ONU KÜSTÜRMÜŞLERDİ'

Cenaze bilgilerinin henüz netleşmediğini de açıklayan Onur Akay, “Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan ve çok sayıda filmde başrol oyunculuğu da yapan Funda Ersin, mesleğine aşıktı ama onu küstürmüşlerdi. Yeşilçam’a küsen Ersin, hayatını seslendirme yaparak kazanıyordu. Gariban, Heykel, Gelincik, Kin, Acı Yol, İlk Aşk, Kahkaha Marketi, Guguk Kuşu, Düğüm gibi çok sayıda filmde rol almış ve 1974 yılında ise, 'Kızım Ayşe' isimli filmde Deniz Erkanat'ın küçüklüğünü oynamıştı. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

PARTNERCinsel gücü arttıran besinlerCinsel gücü arttıran besinler
Ünlü isimlere şantaj yapan hackerlar hakim karşısında!Ünlü isimlere şantaj yapan hackerlar hakim karşısında!
Büşra Develi ile Burak Deniz barıştı mı? Büşra Develi ile Burak Deniz barıştı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Onur Akay Funda Ersin vefat

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...

Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü isimlere şantaj yapan hackerlar hakim karşısında!

Ünlü isimlere şantaj yapan hackerlar hakim karşısında!

Büşra Develi ile Burak Deniz barıştı mı?

Büşra Develi ile Burak Deniz barıştı mı?

İrem Sak ile Edis aşk mı yaşıyor?

İrem Sak ile Edis aşk mı yaşıyor?

İdil Fırat'ın kına davetiyesi ortaya çıktı

İdil Fırat'ın kına davetiyesi ortaya çıktı

Yapımcı Fatih Aksoy'dan Talat Bulut tepkisi!

Yapımcı Fatih Aksoy'dan Talat Bulut tepkisi!

Kenan Doğulu kalp hastası Tuğba Bozkurt'un isteğini geri çevirmedi

Kenan Doğulu kalp hastası Tuğba Bozkurt'un isteğini geri çevirmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.