Yetişkin film yıldızı Angela White’ın itirafı gündem yarattı! Yıllar sonra söyledi... “Üç hayranımla beraber oldum”

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Angela White 900’ü aşkın sahnede yer almasından sonra podcast yayıncılığı yapacağını açıklayan fenomen ismin sektöre ara verdiği iddia edilmişti. Yetişkin film setlerinden net bir şekilde ayrıldığını açıklanmayan White, yıllar sonra yaşadığı ilginç bir deneyimden söz etti. Fenomen isim Under The Influence podcastinde kendisini görmek için sete gelen üç hayranıyla cinsel bir yakınlaşma yaşadığını anlattı.

“BENİMLE OLDUKLARINI KANITLAMAK İSTİYORLARDI”

Yeitşkin film sektörüne karşı toplumsal bir önyargının olduğunu belirten White, “İnsanlar benimle olmanın gerçekten mükemmel bir şey olduğunun farkındalar. Bu yüzden sürekli olarak benimle olduklarını kanıtlamak istiyorlar. Sete benim görmek için gelen tek yumurta ikizi kardeşlerle yakınlaştık. Sürekli olarak beni kameraya çektiler. Üçüncü bir hayranım ise benim resimlerimi çizmek istedi. Bundan hoşlanmadım” diye konuştu.