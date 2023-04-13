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Cinsel organını 1 milyon dolara sigortalatan yetişkin film yıldızından şoke eden itiraf! “78 yaşındaki bir kadınla...”

13.04.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel organını 1 milyon dolara sigortalattığını açıklayan yetişkin film yıldızı Keiran Lee, çekimlerin perde arkasını paylaşarak birliktelik yaşadığı en yaşlı kadını ifşa etti. True Geordie podcast'ine konuk olan Lee, 78 yaşındaki bir kadınla yaşadığı cinsel birliktelikten söz ederek herkesi şaşkına çevirdi.

Cinsel organını 1 milyon dolara sigortalatan yetişkin film yıldızından şoke eden itiraf! “78 yaşındaki bir kadınla...”

Yetişkin film yıldızı Keiran Lee, zannedilenin aksine sektörün zor yanlarından bahsederek yaşadığı en korkunç deneyimi anlattı. Çekim için 78 yaşındaki bir kadınla birliktelik yaşamak zorunda kaldığını konuk olduğu True Geordie podcast'inde anlatan Lee, “Gözyaşlarıma hakim olma konusunda zorluk yaşadım. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim” dedi.

“KALP KRİZİ GEÇİRMESİNDEN KORKTUM”

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Söz konusu çekimlerin kariyerindeki en zor ve korkunç birkaç saati doldurduğunu ifade eden Lee, “Kalp krizi geçirmesinden korktum. Gerçekten inanılmaz zor anlardı benim için. Tüm çekim boyunca kendimi sorgulamak zorunda kaldım” diye konuştu.

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