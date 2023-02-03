Yetişkin film yıldızı Ava Addams, sosyal medyadan bornozlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu adeta çöktü

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarının beğenisini kazanan Ava Addams yeni gönderisiyle de sevenlerinden tam not almayı başardı. Instagram hesabında yaklaşık 1 milyon takipçisiyle cesur pozlarını paylaşan Addams, yeni pozuyla da sevenlerinin beğnisini topladı.

MÜJDEYİ VERDİ

Saçındaki beyaz bir havlu ve bedenini sardığı beyaz bornozuyla krem rengindeki bir koltuğa oturarak poz veren Addams gönderisine, “Başka bir gün, başka bir bornoz ama en azından dört gözle beklediğiniz yeni bir fotoğraf çekimi var” notunu ekledi. Addams’ın gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.