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Yetişkin film yıldızı Ava Addams, sosyal medyadan bornozlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu adeta çöktü

03.02.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi bulunan yetişkin film yıldızı Ava Addams yine Instagram’da limit tanımayan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Addams, bornozuyla koltuğa oturduğu anları paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları Addams’ın gönderisini beğeni yağmuruna tuttu.

Yetişkin film yıldızı Ava Addams, sosyal medyadan bornozlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu adeta çöktü

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarının beğenisini kazanan Ava Addams yeni gönderisiyle de sevenlerinden tam not almayı başardı. Instagram hesabında yaklaşık 1 milyon takipçisiyle cesur pozlarını paylaşan Addams, yeni pozuyla da sevenlerinin beğnisini topladı.

MÜJDEYİ VERDİ

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Saçındaki beyaz bir havlu ve bedenini sardığı beyaz bornozuyla krem rengindeki bir koltuğa oturarak poz veren Addams gönderisine, “Başka bir gün, başka bir bornoz ama en azından dört gözle beklediğiniz yeni bir fotoğraf çekimi var” notunu ekledi. Addams’ın gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

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