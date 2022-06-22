Yetişkin film yıldızı Elle Broke, kendisiyle sevgili olmak isteyen erkeklere seslendi! Şartlarını sundu

Yetişkin film yıldızı Elle Broke sosyal medya fenomeni Emily Black ile birlikte bir televizyon programına katılacaklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Broke gönderisinde, “Bir YouTube kanalındaki ‘Flört Özelliği’ programı için 18-35 yaş arasındaki erkekleri arıyoruz. Kriterlere uyan ve Londra’daki çekimlere katılabilecek herkesi bekliyoruz” notunu ekledi.

KENDİLERİNİ ANLATACAKLAR

Flört yeteneklerine güvenen bekar kişilerin programa katılabileceğinden söz eden Broke ve Black, Sam ile Dave ismindeki iki erkeği yarışma için uygun gördüklerini söyledi. YouTube kanalı çekimleri boyunca katılımcıların kendilerini anlatmaları ve Black ile Broke’un gönlünü kazanmaları gerekecek.



