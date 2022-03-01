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Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, “Savaş beklediği gibi gitmiyor” diyerek Rusya’yı hedef aldı! Paylaşımı olay yarattı

01.03.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı olan Mia Khalifa, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak evde molotof kokteyli yapımını anlatan Khalifa, bu sefer de hedefine Rusya’yı aldı. Yıldız isim, Rusya’nın savaş planlarının suya düştüğünü söyleyerek, “Savaş beklediği gibi gitmiyor” ifadelerini kullandı.

Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, “Savaş beklediği gibi gitmiyor” diyerek Rusya’yı hedef aldı! Paylaşımı olay yarattı

Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, tüm dünyanın konuştuğu Ukrayna-Rusya savaşı hakkında paylaşımlarını hız kesmeden yayınlıyor. Pornhub efsanesi Khalifa, yaşanan gelişmelerden sonra daha fazla ülkenin NATO’ya katılmasını beklediği için Ukrayna’daki savaşın Rusya’nın istediği yönde gitmediğini söyleyerek Putin ile alay etti. 29 yaşındaki model sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın beklediği gibi gitmiyor, değil mi? Finlanda, İsveç ve İrlanda’nın NATO’ya katılması bütün işleri değiştirecek” ifadelerini kullandı.

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“CİDDİ ASKERİ VE SİYASİ SONUÇLAR DOĞURACAK”

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Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasıyla beraber Rusya’nın zafer kazanmasının daha da zorlaşacağını ifade eden Khalifa, “Açıkçası, Finlandiya ve İsveç'in, sizin de iyi anladığınız gibi, öncelikle askeri bir ittifak olan NATO'ya katılması, ülkemizin tepki adımları atmasını gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğuracaktır." dedi.

kapak sosyal medya

Evde molotof kokteyli yapımını anlattığı paylaşımından sonra Rusya’nın savaşı istediği gibi idare edemediğini söyleyen Khalifa’nın gönderisi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

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sosyal medya Mia Khalifa
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