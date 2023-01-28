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Yetişkin film yıldızı Mia Malkoca transparan sabahlığıyla poz verdi! Hayranlarını resmen büyüledi... Yorumlar durmadı

28.01.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını büyülemeyi başardı. Milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesabında sıklıkla cesur pozlarını yayınlayan fenomen isim yine geleneği bozmadı. Bu kez tahta bir kanepenin üzerine oturarak sabahlığıyla poz verdi.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkoca transparan sabahlığıyla poz verdi! Hayranlarını resmen büyüledi... Yorumlar durmadı

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mia Malkova hayranları heyecanlandıran bir paylaşıma daha imza atmayı ihmal etmedi. Çoğunlukla dekolteli kıyafetler ve iç çamaşırı takımlarıyla poz veren Malkova bu kez de şaşırtmadı. Çiçekli bikini takımıyla beyaz bir sabahlık kombini yapan Malkova’nın cesur pozları hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve sıklıkla hayranlarıyla seksi pozlarını paylaşan Malkova, bikini ve sabahlık kombiniyle de sevenlerini gülümsetti. Gönderisine melek ve şeytan emojisi koyarak hayranlarının tarafını seçmesini isteyen Malkova’nın pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

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Sosyal medya takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği gönderisine yorum yağdı. Malkova’yı beyaz sabahlığı içinde gören hayranları yorumlarda fenomen ismin güzelliğini övmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Gerçekten çok masum görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek bir ilham kaynağısın” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova

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