Yetişkin film yıldızı Mia Malkoca transparan sabahlığıyla poz verdi! Hayranlarını resmen büyüledi... Yorumlar durmadı

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mia Malkova hayranları heyecanlandıran bir paylaşıma daha imza atmayı ihmal etmedi. Çoğunlukla dekolteli kıyafetler ve iç çamaşırı takımlarıyla poz veren Malkova bu kez de şaşırtmadı. Çiçekli bikini takımıyla beyaz bir sabahlık kombini yapan Malkova’nın cesur pozları hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve sıklıkla hayranlarıyla seksi pozlarını paylaşan Malkova, bikini ve sabahlık kombiniyle de sevenlerini gülümsetti. Gönderisine melek ve şeytan emojisi koyarak hayranlarının tarafını seçmesini isteyen Malkova’nın pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği gönderisine yorum yağdı. Malkova’yı beyaz sabahlığı içinde gören hayranları yorumlarda fenomen ismin güzelliğini övmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Gerçekten çok masum görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek bir ilham kaynağısın” yorumunu yaptı.