Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, doğum günü paylaşımıyla beğeni topladı! “Tek istediğim...”

Geçtiğimiz aylarda Louis Theroux ile yaptığı bir röportajda ayda 189 bin sterlin (3 milyon 621 bin TL) kazandığını açıklamıştı. Kazancıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başaran Malkova, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Bahamalar’da tatil yapan Malkova, bikinili pozlarına sosyal medyada hesabından devam ediyor. Son olarak doğum gününe özel olarak hayranlarıyla bir fotoğrafını paylaşan Malkova, takipçilerinden tam not aldı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bahamalar’da yakın arkadaşı model Kelly Kay ile tatil yapan Malkova, siyah bikisiniyle çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Hayranlarına doğum gününü hatırlatan Malkova gönderisine, “Doğum günüm için tek istediğim ilgin” notunu ekledi. Sevilen yıldızın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum ulaşmayı başardı.



