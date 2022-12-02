Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyayı sallamaya devam ediyor! Bu kez bikinisinin altı küçük gelince beğeni butonu çöktü

Sosyal medyada yaklaşık 11.1 milyon takipçisi bulunan Malkova aktif bir şekilde Instagram hesabını kullanarak hayranlarıyla etkileşime geçmeye devam ediyor. Sosyal medyadan çoğunlukla dekolteli ve iç çamaşırıyla çekilen pozlarını paylaşan Malkova, bu kez örgü bikini takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Örgü detaylı bikini takımıyla poz veren Malkova’nın paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Malkova, siyah bikini takımıyla poz verdi. Gönderisine fenomen isim “İşte buradayım, diğer iki dileğin nedir?” notunu ekledi.

Malkova’nın gönderisine sosyal medya kullanıcıları adeta akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Diğer dileklerimi de hayır kurumuna vermek istiyorum çünkü bu bana yetti” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, “Her zaman muhteşem görünüyorsun” yorumunu yaptı.