Yaşını açıklayınca herkes şaşkına döndü! 20'lerinde gibi görünen seksi model sırlarını anlattı

Birçok insan onlarca yaş küçük olduğunu sanırken aslında 51 yaşında olduğunu açıklayan Risa Hirako, genç görünümünün sırrının sağlıklı beslenmekten kendini zararlı UV ışınlarından korumaya kadar birçok farklı doğal yöntem olduğunu iddia etti. Ayrıca Instagram takipçilerine "Organik yiyecekler yemeye çalışın ve mümkün olduğunca doğal ürünler kullanın.'' diyerek tavsiye verdi.

İŞE YARIYOR

Instagram sayfasına bakılırsa, en sevdiği yiyeceklerden bazıları, her ikisi de antioksidan açısından zengin olan matcha ve meyveli smoothie'ler, ayrıca E vitamini açısından oldukça zengin olduğu bilinen avokadoyu içeriyor.

Risa'nın en önemli ipuçlarından bir diğeri de cilt bakımına özen göstermek. Daha önce hayranlarına "Cildinizi 7/24 nemli tutmaya çalışın." demişti. En sevdiği ürünlerden bazıları vücudu toksinlerden arındırmak için kullandığı Vitabrid C yüz serumu ve epsom tuzu. Zaten her ne yapıyorsa, kesinlikle işe yarıyor gibi.

HERKES MERAK İÇİNDE

Öyle ki hayranları birçok sosyal medya platformunda onun bu akıl almaz görünümüne övgüler yağdırıyor. Bir kullanıcı “25 yaşından büyük olamaz, bunun bir şaka olması gerektiğini hissediyorum. Güzellik rutinini hemen şimdi paylaşmasına ihtiyacım var." diye yazdı.

Bir diğeri ise "Benden daha genç görünüyor ve ben 24 yaşındayım. Onun sırlarını öğrenmek için can atıyorum." dedi.