Yetişkin film yıldızı öfkesini ölüden çıkardı! İnsan külüyle dolu vazoyu parçaladı! O anlar milyonlarca kez izlendi

Yetişkin film yıldızı , öfke nöbeti sonucu birinin "ölmüş büyükannesini" masaya vurarak parçaladığı iddiasıyla sosyal medyada tartışma yarattı.

ÖFKESİNİ ÖLÜDEN ÇIKARDI

Bir öfke odasında rastgele nesneleri parçalayan kadın, bir golf sopasıyla, derme çatma bir masanın üzerinde duran seramik vazoyu parçaladı. Vurmasıyla kırılan vazodan tozlar etrafa saçıldı. Yakılan birinin tozları olduğunu söyleyince gündem oldu.

TikTok'ta yayınlanan video, tam 5,8 milyon kez izlenirken, sosyal medya kullanıcıları iddia edilen dehşete dair görüşlerini dile getirdi. Kimisi saygısızlık olarak nitelendirirken, bazı kullanıcılar esprili yorumlar yaptı. "Ninesini kim buraya getirdi?" diye soranlar da oldu. Ancak bazıları "küllerin" ölmüş bir insana ait olduğundan emin değildi.