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Yetişkin içerik yıldızı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nden atıldı! ''Hayat kadını sanmış olabilirler''

10.11.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir hemşire olan ancak şimdi kariyerine bir yetişkin içerik yıldızı olarak devam eden Iris Hsieh, Fransa'da bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde soğuk havaya rağmen yalnızca sutyeniyle poz vermesinin ardından müzeden atıldığını iddia etti.

Yetişkin içerik yıldızı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nden atıldı! ''Hayat kadını sanmış olabilirler''

Tayvanlı bir influencer ve YouTuber olan Iris Hsieh, soğuk havaya rağmen paltosunu soyup seksi bir sutyenle Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde poz verdi. Hsieh "Bu benim Louvre Müzesi'ne ilk ziyaretim. Polis gelip endişelerini dile getirmeden önce yeni güzel sutyenimle sadece 3 fotoğraf çekebildim” açıklamasıyla fotoğraflarını paylaştı.

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Genç kadın Fransa'nın tarihi yerinde çekime devam etmek için siyah bir kürk manto giymek zorunda kaldı.

SAYISIZ YORUM GELDİ

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Genç kadının gönderisinin altına sayısız yorum bırakıldı. Kimileri onun güzelliğine dikkat çekerken kimileri de Fransa'yı özgür bir yer olamamakla eleştirdi.

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Bir kullanıcı "Polis tanrıçanın güzelliğini anlamıyor." diye yazdı. Bir diğeri ise "Fransızlar muhafazakar mı? Sokakta sutyeninizi giyemez misiniz?" diyerek durumu sorguladı.

''NE AYIP!''

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Bazıları ise genç kadının kıyafet seçimini eleştirdi ve hem mekanı hem de soğuk havayı gözeterek onun bu girişimini anlamsız bulduklarını dile getirdiler. Bir kullanıcı “Normal bir insan iç çamaşırı giyip tarihi bir yerin önünde fotoğraf çekmez. Tayvan için ne ayıp!" diye bir yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Louvre Müzesi müstehcen

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